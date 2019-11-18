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EYT SON DURUM! Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? EYT son dakika haberleri 2019

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşlar son gelişmeleri yakından araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde EYT yasası ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. EYT yasasına ilişkin bir diğer yorum ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nda geldi. Peki Erken emeklilik yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili son dakika haberleri...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takınlarlar ile ilgili açıklamasının ardından muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da EYT açıklamalarında bulundu. Peki Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? İşte EYT son dakika haberleri 2019...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" mesajı verdi...

"EYT MİLLETİN ZARARINA"

Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

 

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