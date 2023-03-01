Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meclisten geçti! EYT başvuru ekranı ile adım adım EYT başvuru süreci

EYT'liler için geri sayım sona erdi. TBMM'nin deprem sebebiyle verdiği ara sonrasında çalışmalarına geri dönmesiyle ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT'nin Meclis'ten geçmesiyle adım adım EYT emeklilik başvuru şartları ile başvurunun nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte EYT emeklilik e-Devlet başvuru ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    EYT 28 Şubat tarihi itibarıyla Meclis'ten geçti. Yaşanan deprem felaketi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına bir süreliğine ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyordu. EYT'nin 28 Şubat tarihinde Meclis'ten geçmesiyle "EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte EYT başvuru ekranı ile konuyla ilgili güncel gelişmeler...
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    EYT MECLİS'TEN GEÇTİ

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    BAŞVURULAR E-DEVLET'E!

    Sosyal Güvenlik Kurumu uzun süredir EYT kanunu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıl başından önce borçlanmalarda olduğu gibi sosyal güvenlik merkezleri önünde yığılmalar yaşanmaması için EYT’lilerin emeklilik dilekçelerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri amacıyla gerekli altyapı hazırlandı. EYT’liler, sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden emeklilik başvurularını yapabilecekleri gibi, emeklilik ile ilgili tüm işlemleri de buradan takip edebilecekler.
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT'YE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EYT başvuruları başladı mı, EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT başvuru şartları ekranı

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.