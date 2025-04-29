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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Eyüp Saka: Seneye de burada olmak istiyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Eyüp Saka: Seneye de burada olmak istiyoruz

        Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:24
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        "Seneye de burada olmak istiyoruz"
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        Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, "Herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendi adımızı, çocuklarımız, camiamız, ülkemiz adına bir gurur yaşıyoruz ama finali böyle kaybetmenin hüznü de var." dedi.

        Saka, sözlerine, "İki gün önceki maçta biraz hırpalandık. Dar bir kadromuz var. 12-13 oyuncuyla bir rotasyonla oynamaya çalışıyoruz. O maç bizi biraz hırpaladı. Bugün de onun belirgin hale geldiğini gördük. Ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışacaktık. Baskılarda geç kalınca, rakip de çok becerili, bizi koşturdular, bu da biraz daha yorulmamıza sebebiyet verdi bizim." diye devam etti.

        GELECEK YIL HEDEFİ NE?

        "Gelecek sezon hedefiniz?" sorusuna cevap veren bordo-mavili antrenör, "Biz Trabzonspor Futbol Akademisi olarak bu organizasyonların içerisinde olmayı temenni ediyoruz. Buralardan kazandığımız tecrübeyle gelecek yıllara daha ümitli bakacağız. Bu organizasyonlar bize inanılmaz deneyim kazandırıyorlar. Bu deneyimle futbolcuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. En büyük temennimiz sürdürülebilir hale gelmesi. Seneye de inşallah bu organizasyona devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Eyüp Saka, son olarak, "Gönlü bizimle olan, gönlü bizimle atan Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Camiamıza, şehrimize, bizi destekleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz buraya geldi ve bize destek verdi. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün biz buradayız, bu akademinin başarısıdır. Akademideki hocalarımızı da tebrik ediyorum ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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