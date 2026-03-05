Eyüpspor: 0 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında ikas Eyüpspor sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'la Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren gol Luccas Claro'dan (k.k) geldi. Ayrıca konuk takımda Blaz Kramer, 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Konyaspor 12 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Eyüpspor ise 4 puanla 5. sırada bitirerek turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
55. dakikada Sander Svendsen'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Radu'nun eline çarptı. Maçın hakemi Davut Dakul bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada penaltıda topun başına geçen Blaz Kramer’in vuruşunda kaleci Marcos Felipe, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi, daha sonra savunma topu uzaklaştı.