Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor: 0 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde) - Futbol Haberleri

        Eyüpspor: 0 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında ikas Eyüpspor sahasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 22:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor kupada çeyrek finalde!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'la Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 kazandı.

        Konyaspor'a galibiyeti getiren gol Luccas Claro'dan (k.k) geldi. Ayrıca konuk takımda Blaz Kramer, 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Konyaspor 12 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Eyüpspor ise 4 puanla 5. sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

        55. dakikada Sander Svendsen'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Radu'nun eline çarptı. Maçın hakemi Davut Dakul bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

        56. dakikada penaltıda topun başına geçen Blaz Kramer’in vuruşunda kaleci Marcos Felipe, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi, daha sonra savunma topu uzaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Eşime neden baktın' diyen kişiyi öldüren sanığa müebbet

        Zongukldak'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren ve tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) yaralayan Cem Çakı'ya (51) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın ceza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı