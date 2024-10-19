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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Eyüpspor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU - Göztepe Haberleri

        Eyüpspor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Ahmed Kutucu ile bulduğu golle kazanan Eyüpspor, puanını 15'e yükseltti. Göztepe ise 12 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 20:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:24
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        Eyüpspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

        Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Ahmed Kutucu attı.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 15'e yükseltirken, Göztepe ise 12 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Başakşehir'e konuk olacak. İzmir ekibi, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada sol taraftan Kuryu Matsuki’nin kullandığı kornerde altıpas gerisinde iyi yükselen Heliton Jorge’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin yanından auta gitti.

        19. dakikada Samuel Saiz’in pasında Mame Thiam, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mateusz Lis’in müdahalesi sonrası boşta kalan topu Ahmed Kutucu altıpas üzerinden tamamladı. 1-0

        24. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmed Kutucu’nun vuruşunda kaleci Mateusz Lis, köşeye giden topu kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Leo Dubois’in yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        63. dakikada sol kanattan Thiam’ın yaptığı ortada arka direkte Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        76. dakikada Fredrik Midtsjö’nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta Mateusz Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        88. dakikada Nielsen’in yaptığı ortada seken top penaltı noktası üzerinde Rumola’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan David Tijanic’in yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

        Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Luccas Claro, Leo Dubois, Jonjo Shelvey (Dorukhan Toköz dk. 69), Fredrik Midtsjö, Emre Akbaba (Taşkın İlter dk. 90+1), Samuel Saiz (Prince Ampem dk. 69), Ahmed Kutucu (Halil Akbunar dk. 90+1), Mame Thiam (Gianni Bruno dkç 90+4)

        Yedekler: Birkan Tetik, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Anastasios Chatzigiovanis, Caner Erkin

        Teknik Direktör: Arda Turan

        Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 70), Taha Altıkardeş, Heliton Jorge, Malcom Bokele, Djalma Antonio (İsmail Köybaşı dk. 86), Isaac Solet, Ahmed Ildız (David Tijanic dk. 81), Kuryu Matsuki (Victor Hugo dk. 46), Romulo Cardoso, Juan Santos (David Fofana dk. 70)

        Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Ege Yıldırım

        Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

        Gol: Ahmed Kutucu (dk. 19) (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Kuryu Matsuki, Isaac Solet (Göztepe)

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