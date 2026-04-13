Eyüpspor: 1 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 90+4'te attığı golle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:04 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekip 45+2'de penaltıdan Metehan Altunbaş ile öne geçerken; konuk takım 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4'te Afonso Sousa'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Samsunspor 39 puana yükseldi. Ligde 5 maçtır puan alamayan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Eyüpspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ