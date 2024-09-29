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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Ahmed Kutucu, Emre Akbaba ve Mame Thiam'ın golleriyle kazanan Eyüpspor, puanını 12'ye yükseltti. Eyüpspor'un 3. golünü kaydeden Mame Thiam, 45+1. dakikada kullandığı penaltıyı atamadı. Gaziantep FK ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:01
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        Eyüpspor 2. yarıda açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Eyüpspor oldu.

        Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ahmed Kutucu ve 65. dakikada Emre Akbaba attı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 28'de Deian Sorescu ve 90+2. dakikada Emre Taşdemir kaydetti.

        Eyüpspor'un forveti Mame Thiam, 45+1. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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