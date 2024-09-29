Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Ahmed Kutucu, Emre Akbaba ve Mame Thiam'ın golleriyle kazanan Eyüpspor, puanını 12'ye yükseltti. Eyüpspor'un 3. golünü kaydeden Mame Thiam, 45+1. dakikada kullandığı penaltıyı atamadı. Gaziantep FK ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ahmed Kutucu ve 65. dakikada Emre Akbaba attı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 28'de Deian Sorescu ve 90+2. dakikada Emre Taşdemir kaydetti.
Eyüpspor'un forveti Mame Thiam, 45+1. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar, Beşiktaş'ı ağırlayacak.