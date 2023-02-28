DHA

Spor Toto 1´inci Lig 23´üncü haftasında deprem nedeniyle erteleme maçında, Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı´nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Eyüpspor 1-0 kazandı. Eyüpspor´a galibiyeti getiren golü 76´ncı dakikada İbrahim Akdağ kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor 44 puanla liderlik koltuğuna otururken, Bodrumspor ise 38 puanla 3´üncü sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 8´inci dakikada ev sahibi etkili geldi. Recep Niyaz, savunma arkasına sarkan Halil Akbunar´ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrol edip yaptığı çalım sonrası vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa´da kaldı. 13´üncü dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Cenk Ahmet´in sağ kanattan içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Bodrumspor savunması sektirdi. Ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu sol çaprazda önünde bulan Halil Akbunar, göğsüyle kontrol ettikten hemen sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. 66´ncı dakikada Eyüpspor´da ceza sahası dışı sol köşeden kullanılan serbest vuruşta topun başına İbrahim Akdağ geçti. Topa sert vuran İbrahim Akdağ´ın vuruşunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı. 68´inci dakikada Eyüpspor´da sol kanatta Ömer Bayram´ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden Recep Niyaz vurdu fakat kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı. 76´ncı dakikada Eyüpspor´un golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası yayında müsait olan İbrahim Akdağ´ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, Bodrumspor´da Mohammed´e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

VAR ÖNCE GOLÜ VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Pa Dibba, Eyüpspor adına ikinci golü kaydetti. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi golü vererek orta yuvarlağı gösterdi. Ancak oyun yeniden başlamadan VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemine izleme tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu izleyen Oğuzhan Aksu, Eyüpsporlu oyuncunun kaleci Sousa'ya engel olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 90+10´uncu dakikada Eyüpspor´da savunmanın uzun topuyla hareketlenen Pa Dibba, topla beraber hızla ceza sahasına girdi fakat kaleciyi geçmek isteyen Pa Dibba´ya kaleci Sousa müdahale etti.

STAT: Eyüp HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Yusuf Susuz EYÜPSPOR: Harun Tekin - Del Valle (Dk. 60 Pa Dibba), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ, Taşkın İlter, Cenk Ahmet Kılıç, Recep Niyaz (Dk. 84 Sinan Kurt), Halil Akbunar (Dk. 84 Babel), Mustafa Pektemek (Dk. 78 İbrahim Yılmaz) BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 85 Orgill), Gökdeniz Bayraktar, Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın (Dk. 90+6 Hakan Yeşil), Kenan Özer (Dk. 75 Aminu), Celal Dumanlı (Dk. 46 Koray Kılınç) GOL: Dk. 76 İbrahim Akdağ SARI KARTLAR: Mustafa Pektemek (Eyüpspor) - Mohammed (Bodrumspor)

İKİ TAKIMDAN DESTEK PANKARTLARI Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından spora ara verilen dönem sonrası karşılaşmalar devam ediyor. Spor Toto 1´inci Lig´in 23´üncü haftasında normal şartlarda 6 Şubat´da oynanması gereken Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşması, deprem nedeniyle ertelenme maçı olarak bugün oynandı. Karşılaşma öncesinde iki takımın oyuncuları "Başımız Sağ Olsun" ve "Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız" pankartları ile sahaya çıktı.