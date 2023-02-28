Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Bodrumspor
ABONE OL

Eyüpspor - Bodrumspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1.Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Eyüp'e üç puanı getiren golü İbrahim Akdağ kaydetti.

Eyüpspor - Bodrumspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
DHA

Spor Toto 1´inci Lig 23´üncü haftasında deprem nedeniyle erteleme maçında, Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı´nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Eyüpspor 1-0 kazandı. Eyüpspor´a galibiyeti getiren golü 76´ncı dakikada İbrahim Akdağ kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor 44 puanla liderlik koltuğuna otururken, Bodrumspor ise 38 puanla 3´üncü sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8´inci dakikada ev sahibi etkili geldi. Recep Niyaz, savunma arkasına sarkan Halil Akbunar´ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrol edip yaptığı çalım sonrası vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa´da kaldı.

13´üncü dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Cenk Ahmet´in sağ kanattan içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Bodrumspor savunması sektirdi. Ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu sol çaprazda önünde bulan Halil Akbunar, göğsüyle kontrol ettikten hemen sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

66´ncı dakikada Eyüpspor´da ceza sahası dışı sol köşeden kullanılan serbest vuruşta topun başına İbrahim Akdağ geçti. Topa sert vuran İbrahim Akdağ´ın vuruşunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.

68´inci dakikada Eyüpspor´da sol kanatta Ömer Bayram´ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden Recep Niyaz vurdu fakat kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.

76´ncı dakikada Eyüpspor´un golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası yayında müsait olan İbrahim Akdağ´ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, Bodrumspor´da Mohammed´e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

VAR ÖNCE GOLÜ VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Pa Dibba, Eyüpspor adına ikinci golü kaydetti. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi golü vererek orta yuvarlağı gösterdi. Ancak oyun yeniden başlamadan VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemine izleme tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu izleyen Oğuzhan Aksu, Eyüpsporlu oyuncunun kaleci Sousa'ya engel olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

90+10´uncu dakikada Eyüpspor´da savunmanın uzun topuyla hareketlenen Pa Dibba, topla beraber hızla ceza sahasına girdi fakat kaleciyi geçmek isteyen Pa Dibba´ya kaleci Sousa müdahale etti.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Yusuf Susuz

EYÜPSPOR: Harun Tekin - Del Valle (Dk. 60 Pa Dibba), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ, Taşkın İlter, Cenk Ahmet Kılıç, Recep Niyaz (Dk. 84 Sinan Kurt), Halil Akbunar (Dk. 84 Babel), Mustafa Pektemek (Dk. 78 İbrahim Yılmaz)

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 85 Orgill), Gökdeniz Bayraktar, Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın (Dk. 90+6 Hakan Yeşil), Kenan Özer (Dk. 75 Aminu), Celal Dumanlı (Dk. 46 Koray Kılınç)

GOL: Dk. 76 İbrahim Akdağ

SARI KARTLAR: Mustafa Pektemek (Eyüpspor) - Mohammed (Bodrumspor)

İKİ TAKIMDAN DESTEK PANKARTLARI

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından spora ara verilen dönem sonrası karşılaşmalar devam ediyor. Spor Toto 1´inci Lig´in 23´üncü haftasında normal şartlarda 6 Şubat´da oynanması gereken Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşması, deprem nedeniyle ertelenme maçı olarak bugün oynandı. Karşılaşma öncesinde iki takımın oyuncuları "Başımız Sağ Olsun" ve "Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız" pankartları ile sahaya çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta Şenol Güneş neşteri vuruyor!
FUTBOL Şenol Güneş neşteri vuruyor!
Enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti - Son Dakika Deprem Haberleri
FUTBOL Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den şarkıcı Simge'ye 'Aşkın olayım'!
FUTBOL ''Aşkın olayım'' düeti!
Beşiktaşlı Saiss için Juventus önerisi!
FUTBOL Juventus'a Saiss önerisi!
Beşiktaş'ta deja vu! Üst üste 2. sezonda hayal kırıklığı
FUTBOL Beşiktaş'ta deja vu!
FIFA & FIFPro Dünyada Yılın 11'i ve The Best Ödül Töreni gerçekleşti! Messi...
FUTBOL FIFA'nın en iyisi Messi!
Galatasaray'dan Talisca bombası!
FUTBOL Galatasaray'dan Talisca bombası!
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: 35 milyon Euro!
FUTBOL Cimbom'a Zaniolo piyangosu!
SICAK SAATLER... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'den Hugo Vetlesen hamlesi!
FUTBOL Fenerbahçe'de sıcak saatler!
Jesus, Oosterwolde için kararını verdi!
FUTBOL Oosterwolde kararı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.