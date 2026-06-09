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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi!

        Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin'le yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

        Eyüpspor maçında 17 lig maçına çıkan 58 yaşındaki çalıştırıcı; 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.18 puan ortalaması tutturdu.

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