Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt kırmızı kart gördü! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt kırmızı kart gördü!

        Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olan Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt mücadelenin 38. dakikasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 20:52 Güncelleme: 13.02.2026 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor'da kırmızı kart!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olan Eyüpspor mücadelenin 38. dakikasında 10 kişi kaldı.

        Konuk ekipte Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasını direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

        Ceza sahası dışında topu kaybeden Bedirhan Özyurt'un, araya giren Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Bedirhan Özyurt'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cansız bedeni valizle taşımışlar

        Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Cansız bedenin parçalara ayrılarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı anlar kameralara yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi