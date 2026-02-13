Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt kırmızı kart gördü!
Ceza sahası dışında topu kaybeden Bedirhan Özyurt'un, araya giren Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Bedirhan Özyurt'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.