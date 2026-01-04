Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

        Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi Ak ile çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

        Giriş: 04.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:31
        Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
        Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Görev süresi boyunca verdiği emekler dolayısıyla Ak'a teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Orhan Ak, ligde 8. haftanın ardından Selçuk Şahin'in yerine göreve getirilmişti.

        Eyüpspor, 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

        İstanbul temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 13 puanla 17. sırada tamamladı.

        Sivas eksi 19'u gördü, Kızılırmak buz tuttu

        SİVAS'ta 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçülürken, Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı. Kentte 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu. Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

