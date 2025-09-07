Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti!
TFF, Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının 13 Eylül Cumartesi saat 17.00'de başlayacağını açıkladı.
Giriş: 07.09.2025 - 16:55 Güncelleme: 07.09.2025 - 16:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasının tarih ve saatinde değişiklik yapıldığını duyurdu.
Fikstüre göre maç, 14 Eylül Pazar günü oynanacaktı. TFF'nin aldığı yeni kararla birlikte karşılaşma 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.
