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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Göztepe'de forma giyen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:02
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        Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Göztepe'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada transferle ilgili değerlendirmesi aktarılan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Yalçın Kayan ise transferiyle ilgili, "ikas Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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