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        Haberler Gündem Güncel Eyüpsultan'daki tramvay kazası: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Eyüpsultan'daki tramvay kazası: Vatmana 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        İstanbul Eyüpsultan'da 2022 yılında Alibeyköy-Cibali T5 Tramvayı ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ilişkin vatman Semi Özcan hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen Özcan'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:22
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        Eyüpsultan'da 10 kişinin yaralandığı tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aralık 2022 tarihinde Ünal Koçkesen idaresindeki İETT otobüsü ile Semi Özcan idaresindeki Alibeyköy-Cibali T5 tramvayının Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı anlatıldı.

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        VATMANIN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ

        Kazada vatman Semi Özcan'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun(KTK) 47/1B maddesince kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı.

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        10 KİŞİ YARALANMIŞTI

        Kazada, 3 kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık oluşacak şekilde toplamda 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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        İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın soruşturma aşamasında uzlaştırma bürosuna gönderildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

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        VATMANA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        İddianamede vatman Semi Özcan'ın kırmızı ışık ihlali yaptığı vurgulanarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 8 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        Şüpheli Özcan'ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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        Öte yandan kaza anı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

        #İstanbul Eyüpsultan
        #tramvay kazası
        #İETT
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