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EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 1987 yılımda Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü'nden mezun olan Ezgi Eyüboğlu Müzikal kariyeri TRT Çocuk Korosu’yla başlayan sanatçı, 2010-2012 yılları arasında "Sunay Akın’la Hayat Deyince" adlı televizyon programında müzik direktörlüğü yaptı.

2014 yılında yayımlanan "Karadeniz’e Kalan 2" albümünde iki şarkı yorumladı. 2017 yılında ilk solo albümü olan "Naçizane" piyasaya çıktı.