Ezgi isminin anlamı nedir? Ezgi ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ezgi isminin analizi

Ezgi ismi de kız çocukları için tercih edilen isimlerden biridir. Yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem kulağa hoş geldiği için hem de güzel anlamlar taşıdığı için anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Ezgi isminin anlamı, Ezgi ne demek, Ezgi Kuran’da geçiyor mu, Ezgi isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Ezgi İsminin Anlamı

İsimlerin anlamları sahip oldukları en önemli detaydır. Bu sebeple biriyle yeni tanıştığımızda ismini ve isminin anlamını sorarız. İsminin anlamını bilmiyorsak öğrenmek isteriz. Anne ve baba adayları da isimlerin anlamlarını merak etmektedir. Çünkü çocuklarına güzel anlamlar taşıyan isimler koymak isterler. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Bu sebeple de bu süreçte ince eleyip sık dokumaktadırlar. Ezgi ismi kız çocukları için tercih edilen popüler isimler arasında yer almaktadır. Güzel anlamlar taşıması sebebiyle anne ve baba adaylarının ilgisini çekmektedir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Ezgi isminin anlamları şunlardır: