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Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla Gençoğlu ile iyi arkadaş olan oyuncu, "Sıla benim çok sevdiğim bir insan, şimdi o burada olmadan gıyabında bir şey söylemek çok doğru olmaz. Bir de işin hukuki süreci var. Türkiye'de birçok insan bu acıya maruz kalıyor. Bence kimse sessiz kalmamalı bu duruma, sadece bunu söyleyebilirim. Bu dönemde kadının kadına destek olması çok önemli. Önce bir empati kurup 'Ulan benim de başıma gelebilir' diyip bu sağduyuyla yaklaşabilmek çok önemli. Dolayısıyla onu çok seviyorum ve birlikte güçleneceğiz" şeklinde konuştu.