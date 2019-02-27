Ezgi Mola isyan etti!

Giriş: 27.02.2019 - 11:57 | Güncelleme:  

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Ezgi Mola, bu kez isyan etti. Bir zayıflama ürününün reklamında adı ve fotoğrafı kullanılan Mola, "Bu gerizekalı haberlere inanmayın ve şikayet edin!" dedi

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    Şimdilerde "Alice Müzikali"nde kraliçeyi canlandıran başarılı oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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    "ŞİKAYET EDİN!"

    Bir zayıflama ürününün reklamında adı ve fotoğrafı kullanılan Mola, "Bu gerizekalı haberlere inanmayın ve şikayet edin! Asla almayın bunlardan!" ifadelerini kullandı.

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    Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık 5 aydır Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor. 

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