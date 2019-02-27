Ezgi Mola isyan etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Ezgi Mola, bu kez isyan etti. Bir zayıflama ürününün reklamında adı ve fotoğrafı kullanılan Mola, "Bu gerizekalı haberlere inanmayın ve şikayet edin!" dedi