Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, tanımadığı bir şahsın kendisini yıllarca takip ederek taciz ettiği iddiasıyla açtığı davada ifade verdi. Mola ifadesinde, "Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü." dedi

ABONE OL
DHA
  • Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri

    Ezgi Mola’nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Ezgi Mola, avukatı Yaman Şenoymak ve Aile Bakanlığı avukatı hazır bulundu.
  • Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri

    "BANA ARKADAN PARMAĞINI KALDIRARAK AGRESİF TAVIRLAR GÖSTERDİ"

    Duruşmada beyanda bulunan Ezgi Mola, bir tiyatro sahnesinde davetlilere açık özel bir oyuna çıktığını, oyun bitiminde sahneden indiğini ve daha önce tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söyleyerek, "Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım. Yine aynı tiyatro oyununu başka bir günkü gösterisi sonrası, tiyatro salonundan çıkışta arkadaşlarımla bir arada otururken yine aynı kişi yanımıza geldi. Bana ‘sizinle konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı." dedi.
  • Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri

    Beyanına devam eden Mola, "Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen 'bir dakika korkmayın' dedi. Ona ‘ne hakla bunu yapabilirsiniz, sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz’ dedim ve güvenlik çağırdım. Beni durdurmaya çalıştı, baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi ve o sırada bana asıl yüzünü gösterdi ve ‘beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak haberin olsun’ dedi. Oradaki herkes de buna şahit, bizzat elini göstererek." şeklinde konuştu.
  • Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri

    "BANA ESKİDEN BERİ MESAJLAR YAZIYORMUŞ, İNANILMAZ KORKTUM"

    Son olarak bir gün kendisini karakoldan aradıklarını ve hakkında bir şikayet olduğunu söyleyen Ezgi Mola, "Şikayetin neyle ilgili olduğunu sordum. Sanık Kemal K. ile ilgili dediler. Telefonuna girdiğimi iddia ettiğini söylediler. Sonra beni şeytan dürttü, Instagram’a ismini yazayım dedim, adamın profilini buldum. Mesaj yaza girdim, bir baktım ki bana eskiden beri mesajlar yazıyormuş. Orada da inanılmaz korktum. Sanki beni tanıyormuş gibi mesajlar atmış. En son attığı mesajlarda ise ‘artık beni rahat bırak, telefonuma girme hayatımdan çık’ diye mesajlar yazmış. Bu olay da takipsizlikle neticelenmişti. Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü. İyimser tavrımın da yanlış olduğunu fark ederek hukuka başvurdum’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada müşteki Ezgi Mola’nın avukatı Yaman Şenoymak, müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi
  • Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri

    SANIK MAHKEMEYE ZORLA GETİRİLECEK

    Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın sonraki celse dinlenebilmesi için zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
  • Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi - Magazin haberleri

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal K.’nın a ‘cinsel taciz’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.