Köpek can derdinde... 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeği son anda fark edip durunca, hayvan ezilmekten kurtuldu. Minibüsün altından çıkıp kaçmaya çalışan köpeğe kaldırımdaki kişinin trafik dubası fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüsünü çalıştırıp, ilerleyen sürücü, yolda uyuyan köpeği son anda fark edip aracını durdurdu. Minibüsün altından kaldırıma çıkan köpeğe, bu kez kaldırımdaki bir kişi trafik dubası fırlattı. Köpek koşarak uzaklaşırken, o anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsünün M.I., duba fırlatanın F.I. olduğunu belirledi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli ve idari işlem yaptı.