Türkiye’de bugün gerçekleştirilen yerel seçimler, sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal ağ Facebook, Türkiye’deki kullanıcıların karşısına 31 Mart Yerel Seçimleri için özel olarak hazırladığı “Seçim Günü” botunu ile çıktı.

Kullanıcılar, “2019 yerel seçimlerinde oy veriyor” başlığı altında "Seçim Günü” butonunu kullanarak, yerel seçim hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Bugün Facebook’a giriş yapan kullanıcılar, “Haber Kaynakları”nın en üstünde oy vermelerini hatırlatan “Bugün Seçim Günü!” başlıklı bir mesajla karşılaştı.

Facebook, kullanıcılara bu özel bölüm altında oy verme hakkında bilgi alışverişinin yanısıra oy verdiğini de paylaşma imkanı sunuldu.

İLK KEZ 2015'TE YAPMIŞTI

43 milyon hesap dünyada en fazla Facebook kullanıcısı olan 9. ülke konumunda olan Türkiye’de, “Seçim Günü” başlığı altında yapılan paylaşım yapan kullanıcıların sayısı 300 bini aşmış durumda.

FACEBOOK TÜRKİYE'NİN SEÇİMİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Facebook, Türkiye’de ilk olarak 2015 yılındaki genel seçimlerde devreye aldığı “Oy veriyorum” butonunu ise bu kez kullanmadı. Bunda sosyal ağın son yıllarda karşılaştığı veri ihlalleri ve bazı ülkelerdeki seçimler sırasında yaşanan skandalların da etkili olduğu tahmin ediliyor.