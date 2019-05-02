Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan Facebook'ta bir süredir kullanıcılar dolaşım sorunu yaşıyor. Facebook'taki sorunun teknik bir arızadan dolayı ve dünya genelinde erişim sağlanılamadığı düşünülüyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta erişim sıkıntı yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları Facebook hesaplarının çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaştılar. Dünyanın belirli bölgelerinde Facebook'a erşim sorunu devam ediyor. Türkiye'de ise özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir'de Facebook erişim sıkıntısı yaşanıyor.

FACEBOOK'A NE ZAMAN ERİŞİM SAĞLANACAK?

Fcebook'ta bir süredir yaşanan erişim sorununu ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor ve Facebook'tan bir açıklama gelmedi.