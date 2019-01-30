Facebook hesabını mobil üzerinden dondurmak isteyenler her ne kadar zorluk yaşada aslında hesabınızı geçici olarak kapama işlemini kolayca halledebilirsiniz. Hesabınızı yeniden aktif etmek için mobilden veya masaüstünden facebook hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK HESABINI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? FACEBOOK DONDURMA İŞLEMİ

Sadece bir süreliğine Facebook'da olmak istemiyorsanız mobilden profilinizin sağ alt köşesinde bulunan üç çizgi sembolünü tıklayın, ardından sayfanın aşağısına doğru indiğinizde Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın. Ardından Ayarlar sekmesine ve oradanda Facebook Bilgilerin / Hesap Sahipliği ve Kontrol sekmesine tıklayarak, Dondurma ve Silme yazısına tıklayın. Buradan Facebook heabınızı geçici olarak dondurabileceksiniz.

FACEBOOK HESABI DONDURULDUĞUNDA NE OLUR?

Hesabınız dondurulduğunda:

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun.

Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:

Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.

Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.



FACEBOOK KALICI OLARAK HESABI SİLME NASIL YAPILIR?



Yine Hesap Sahipliği ve Kontrol sekmesine tıklayarak Facebook hesabı sil yaparak kalıcı olarak Facebook hesabını silebilirsin. Ancak Facebook'ta paylaştığın içerik veya bilgileri geri getiremezsin. Messenger'ın ve tüm Mesajların da silinir.

FACEBOOK HESABIMI SİLME İŞLEMİNİ İPTAL EDEBİLİR MİYİM?

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

Hesabınızı silme işlemini iptal etmek için:

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.