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Sosyal ağ Facebook, animasyonlu görüntü ile GIF yapma ve paylaşma aracı Giphy'yi bünyesine kattı. Popüler GIF aracı Giphy'yi Instagram’a entegre etmeyi planlayan Facebook’un bu satın alma için ödediği tutar resmi olarak duyurulmadı. Ancak sosyal ağın Giphy için yaklaşık 400 milyon dolar ödediği ifade edildi.

Facebook, sosyal medya kullanıcılarının yoğun olarak kullandığı GIF’ler alanında en geniş kütüphaneye sahip olan Giphy’yi 2015 yılında da satın almak istemişti ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

Kullanıcılar Giphy ile kendi GIF’lerini oluşturabiliyor, düzenleyip, paylaşabiliyor. Facebook’tan satın alma ile ilgili olarak yapılan resmi duyuruda, halihazırda Giphy'nin trafiğinin yüzde 50'sinin Facebook uygulama ailesinden (Facebook, Messengeri Instagram, WhatsApp) geldiğini açıkladı. Facebook’un blogu üzerinden yapılan duyuruya göre bu trafiğin yarısı da Instagram’a ait.

INSTAGRAM'A ENTEGRE EDİLECEK

Instagram ve Giphy’yi bir araya getirerek, kullanıcıların Hikayeler ve DM’lerde GIF ve çıkartma kullanımını kolaylaştırmaya odaklanılacağı belirtilen Facebook’tan yapılan açıklamada, “Aileye hoşgeldin Giphy” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Giphy’nin API'sini yıllardır kullanıyoruz, sadece Instagram'da değil, Facebook uygulamasında, Messenger ve WhatsApp'ta. Giphy (küresel içerik koleksiyonu dahil) kütüphanesini işletmeye devam edecek, insanlar yine GIF yükleyebilir; geliştiriciler ve API iş ortakları Giphy’nin API'llerine aynı erişime sahip olmaya devam edecek.