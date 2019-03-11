Sosyal ağ Facebook’ta neredeyse her gün karşılaştığımız “Hangi ünlüye/tarihi karaktere/hayvana... benziyorsun? Entellektüel yaşın kaç? Göz rengin karakterin hakkında neler söylüyor?...” gibi testlerin gerçek yüzü ortaya çıktı.

Ukraynalı Gleb Sluchevsky ve Andrey Gorbachov'un bu alanda geliştirip kullanıcılara sunduğu “Supertest” ve “FQuiz” gibi dört test uygulamasının, Facebook kullanıcılarına ait bilgileri çaldığı iddia edildi.

İşte o testler

Konuyla ilgili olarak Facebook, test uygulamalarıyla sosyal ağ kullanıcılarının özel bilgilerini izinsiz alarak, bu bilgileri kullanıcıların Haber Kaynakları’nda reklam vermek kullandığı gerekçesiyle, dava açtı. Cuma günü açılan davada, Gleb Sluchevsky ve Andrey Gorbachov, yıllarca süren bir hackleme planı yürütmekle suçlanıyor.

2016 ile 2018 yılları arasında Sluchevsky ve Gorbachov isimli iki Ukraynalı, yaklaşık 63 bin Facebook kullanıcısını; burçlar, karakter, popülerlik ve benzeri birçok test içeren zararlı tarayıcı eklentileri kurmaya teşvik ettiler. Bu kişilerin, oluşturdukları testlerde kişisel sorular sorarak kullanıcıların verilerini çaldığı belirlendi.

“FACEBOOK İLE BAĞLAN”DILAR!

“Facebook hesabıyla bağlan / Facebook ile giriş” seçeneği bulunan test uygulamaları sadece kısıtlı miktar veriye erişeceğini belirtmesine karşın, kullanıcıların eklenti indirmesini isteyen uygulama, bu sayede kişilerin Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarındaki tüm bilgilere erişim sağlıyordu.

Ukraynalı bilgisayar korsanları, bu yöntemle internet kullanıcılarına Facebook’un resmi reklamları yerine kendi reklamlarını sunmalarının yanı sıra bu kişilerin herkese açık profil bilgilerini ve herkese açık olmayan arkadaş listelerini de izinsiz topladı.

‘120 MİLYON HESAP BİLGİSİ ELİMİZDE’ İDDİASI

Facebook’un 8 Mart 2019 tarihli 16 sayfalık dava dilekçesinde, Facebook verilerine erişerek Bilgisayar Dolandırıcılık ve İstismar Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan Sluçevski ve Gorbachov'un “Facebook'a telafi edilemeyecek bir zarar vermesine neden olduğu” belirtildi.

Bu bilgilerin ele geçilmesinde kendilerinden kaynaklı bir ihmalin olmadığını vurgulayan Facebook, sözkonusu olaydan kaç Facebook kullanıcısının etkilendiğiyle ilgili olarak ise henüz bir rakam vermedi.

Ukraynalı bilgisayar korsanları, toplamda 120 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ellerinde bulundurduğunu iddia ediyor. Ancak eğer Facebook’un verdiği sözkonusu eklentinin yüklendiği tarayıcı sayısı olan 63 binlik rakamın doğru olması durumunda, bilgi hırsızlığından etkilenen hesap sayının hacker’ların iddia ettiği gibi 120 milyonu bulmasının gerçek dışı olabileceği ifade ediliyor.