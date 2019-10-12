PayPal’ın Facebook’un kripto para sistemi Libra’dan desteğini çektiğini duyurmasının ardından 4 büyük şirket daha ayrılık kararını duyurdu. Ödeme kuruluşları Mastercard ile Visa’nın yanı sıra e-ticaret devi eBay ve yine bir ödeme şirketi olan Stripe, Facebook’un kripto parası Libra’dan ayrıldılar.

Böylece Facebook’un geçen haziran ayında duyurduğu ve 30’a yakın finans ve teknoloji şirketinin desteğini arkasına aldığı Libra’dan ayrılan kurucu şirketlerin sayısı 5’e yükseldi.

eBay yetkilisi, “Libra’nın vizyonuna büyük saygı duymakla birlikte eBay kurucu üye olarak devam etmeme kararı aldı” derken, Stripe’ın sözcüsü ise Libra’yı yakından takip etmeye devam edeceklerini, daha sonraki aşamalarda Libra ile çalışmaya açık olacaklarını belirtti.

Visa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada da “Visa şu anda Libra’da yer almama kararı aldı. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve nihai kararımız Libra Birliği’nin gerekli tüm yasal beklentileri tam olarak yerine getirme kabiliyeti de dahil olmak üzere bir dizi faktörle netleşecek.”

FACEBOOK’UN DEV PROJESİNDE BÜYÜK AYRILIK!

GÖZDEN GEÇİRİN'ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

ABD’de geçtiğimiz günlerde iki senatör (Sherrod Brown ve Brian Schatz) Visa, Mastercard ile Stripe’a mektup göndererek, Libra ile mevcut ortaklıklarını tekrar gözden geçirmelerini istemişlerdi.

Facebook’un aralarında Visa, Mastercard, Uber, eBay, Spotify, Vodafone ve PayPal gibi teknoloji ve finans alanında dünya devi 28 iş ortağının desteğini aldığı Libra’dan desteği çeken ilk kuruluş PayPal olmuştu.

PayPal’ın kararının ardından Visa, Mastercard, eBay ve Stripe’ın da Libra’dan ayrıldıklarını duyurmasıyla, Facebook öncülüğünde kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulan Libra Association’ın iş ortakları listesindeki şirketlerin sayısı da 28’den 23’e düştü.

FACEBOOK KENDİ PARASINI TANITTI!

Facebook ve Libra Association, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya süreceğini duyurmuştu. Ancak yaşanan bu gelişmeyle, henüz piyasaya çıkmamasına karşın, ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları başta olmak üzere finans alanındaki düzenleyici kuruluşlarının sert muhalefetiyle karşılaşan Libra, şimdiden en büyük destekçilerinden birini kaybetmiş oldu.

'TEK PARA BİRİMİMİZ ABD DOLARIDIR'

Libra ile ilgili olarak Facebook'u hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump da Libra'nın güvenilir olmayacağını ifade ederek, "Eğer Facebook banka olmak istiyorsa, bankacılık lisansına başvurmalı ve bankacılık regülasyonlarına tabi olmalı" demişti.