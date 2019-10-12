Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiFacebook'un kripto parası Libra'dan çıkan çıkana! Haberler

Facebook’un kripto parası Libra’dan ayrılanlara 4 yeni şirket daha eklendi

HABERTURK.COM

PayPal’ın ardından 4 büyük şirket daha Facebook’un kripto para projesinden çekildiklerini duyurdu. Mastercard, Visa, eBay ve Stripe Libra’dan ayrıldıklarını açıkladı. 

libra

PayPal’ın Facebook’un kripto para sistemi Libra’dan desteğini çektiğini duyurmasının ardından 4 büyük şirket daha ayrılık kararını duyurdu. Ödeme kuruluşları Mastercard ile Visa’nın yanı sıra e-ticaret devi eBay ve yine bir ödeme şirketi olan Stripe, Facebook’un kripto parası Libra’dan ayrıldılar.

Böylece Facebook’un geçen haziran ayında duyurduğu ve 30’a yakın finans ve teknoloji şirketinin desteğini arkasına aldığı Libra’dan ayrılan kurucu şirketlerin sayısı 5’e yükseldi.

eBay yetkilisi, “Libra’nın vizyonuna büyük saygı duymakla birlikte eBay kurucu üye olarak devam etmeme kararı aldı” derken, Stripe’ın sözcüsü ise Libra’yı yakından takip etmeye devam edeceklerini, daha sonraki aşamalarda Libra ile çalışmaya açık olacaklarını belirtti.

Visa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada da “Visa şu anda Libra’da yer almama kararı aldı. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve nihai kararımız Libra Birliği’nin gerekli tüm yasal beklentileri tam olarak yerine getirme kabiliyeti de dahil olmak üzere bir dizi faktörle netleşecek.”

GÖZDEN GEÇİRİN'ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

ABD’de geçtiğimiz günlerde iki senatör (Sherrod Brown ve Brian Schatz) Visa, Mastercard ile Stripe’a mektup göndererek, Libra ile mevcut ortaklıklarını tekrar gözden geçirmelerini istemişlerdi.

Facebook’un aralarında Visa, Mastercard, Uber, eBay, Spotify, Vodafone ve PayPal gibi teknoloji ve finans alanında dünya devi 28 iş ortağının desteğini aldığı Libra’dan desteği çeken ilk kuruluş PayPal olmuştu.

PayPal’ın kararının ardından Visa, Mastercard, eBay ve Stripe’ın da Libra’dan ayrıldıklarını duyurmasıyla, Facebook öncülüğünde kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulan Libra Association’ın iş ortakları listesindeki şirketlerin sayısı da 28’den 23’e düştü.

Facebook ve Libra Association, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya süreceğini duyurmuştu. Ancak yaşanan bu gelişmeyle, henüz piyasaya çıkmamasına karşın, ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları başta olmak üzere finans alanındaki düzenleyici kuruluşlarının sert muhalefetiyle karşılaşan Libra, şimdiden en büyük destekçilerinden birini kaybetmiş oldu.

Libra ile ilgili olarak Facebook'u hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump da Libra'nın güvenilir olmayacağını ifade ederek, "Eğer Facebook banka olmak istiyorsa, bankacılık lisansına başvurmalı ve bankacılık regülasyonlarına tabi olmalı" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk bilim insanı robotlara dokunma duyusu kazandırdı! Haberler
TEKNOLOJİRobotlara dokunma duyusu eklediler!
Instagram'da karanlık (gece) mod, Android ve iOS ayarı nasıl yapılır?
TEKNOLOJİInstagram'da Karanlık (Gece) Mod nasıl yapılır?
İnternete "Barış Pınarı" sonrası hız markajı
TEKNOLOJİİnternete hız markajı
Google Haritalar’a görme engelliler için güncelleme geldi
TEKNOLOJİGoogle 'sesli rehber' olacak!
İşte Türkiye'de en çok karşılaşılan dolandırıcılık türleri! Haberler
TEKNOLOJİTürk şirketlerini böyle dolandırıyorlar!
HTC Vive Cosmos Türkiye'de! Haberler
TEKNOLOJİCosmos Türkiye’ye geliyor
Türkiye'de e-ticarette en yoğun saat hangisi? Haberler
TEKNOLOJİMesai bitiyor, o tavan yapıyor!
Instagram karanlık mod yapma! iOS Android instagram karanlık mod ayarı nasıl yapılır?
TEKNOLOJİInstagram karanlık mod yapma!
İzinsiz fotoğraf çekmeye kokartlı önlem! Haberler
TEKNOLOJİYeşil ise çek, kırmızı ise...
Instagram hareketler takip kısmı neden yok? Instagram hareketler bölümü (takip sekmesi) kaldırıldı mı?
TEKNOLOJİInstagram hareketler takip kısmı neden yok?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X