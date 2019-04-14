Facebook ve Instagram'a Türkiye'de ve Avrupa'nın genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sunucu durumlarını anlık yayınlayan downdetector'e göre Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede erişim sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye Saati ile 13.30 sularında başlayan sorun nedeniyle bu üç uygulamaya girilemiyor. WhatsApp'tan da mesaj gönderilemiyor ya da alınamıyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken kullanıcılar konuyla ilgili şikayetlerini Twitter üzerinden bildirdi.

Downdetector.com’un yayınladığı haritaya göre Facebook'a erişim sıkıntısı en çok Avrupa'yı etkiledi.

Downdetector.com WhatsApp ve Instagram'da da erişim sıkıntısı yaşandığını ancak sorunun Facebook'taki kadar büyük olmadığını belirtti.



Son olarak 13 Mart'ta yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. Facebook’un yanısıra bünyesindeki diğer platformlar Messenger, Instagram ve WhatsApp’ın da küresel olarak çökmesinin nedeni olarak, sosyal ağın sunucu ayarlarındaki değişiklik gösterilmişti.