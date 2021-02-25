Facebook’un bu özelliği aklınızı başınızdan alabilir! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısı 2.8 milyarı bulan sosyal ağ Facebook, kullanıcılar hakkında pek çok veriyi topluyor. Üstelik bu bilgileri sadece kendi platformu üzerinden değil, sayısız internet sitesinden ve uygulamadan da elde ediyor.

Üçüncü taraf hizmetleri de genellikle hangi verileri ilettikleri ve kime ilettikleri hakkında kullanıcıları pek bilgilendirmiyor. Bu kapsamda Facebook, üçüncü tarafların topladığı bilgileri gözden geçirme ve yönetme özelliğini kullanıcılarına tanıtmaya başladı.

“FACEBOOK’UN DIŞINDAKİ HAREKETLER” ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

“Facebook’un Dışındaki Hareketler” adlı özelliğe, Facebook hesabınızın gizlilik ayarlarında şu adımları izleyerek bulabilirsiniz:

- Ekranın sağ üst köşesindeki üçgen işaretine (Web sürümü) veya menü simgesine (mobil sürüm) tıklayın veya dokunun.

- “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğini seçin.

- “Ayarlar”a tıklayın.

- “Facebook Bilgilerin”e tıklayın.

- “Facebook’un Dışındaki Hareketler” seçeneğine tıklayın.

Kullanıcılar, verilerinin toplanmasını engelleyemese de “Facebook’un Dışındaki Hareketler” özelliğini inceleyerek sosyal medyada hangi verilerinin kimler tarafından yayıldığını öğrenebiliyor ve de profili ile bu tür bilgiler arasındaki eşleşmeyi kaldırabiliyor.

NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Kullanıcılar, Facebook’a hassas verilerini aktarıldığını gördüğün herhangi bir hizmete karşı şu adımları izleyerek şikayette bulunabiliyor:

- Ayarlar → Facebook Bilgilerin → Facebook’un Dışındaki Hareketler → Facebook’un Dışındaki Hareketleri Yönet‘e gidin.

- İnternet siteleri ve uygulamaların olduğu listeden şikayet etmek istediğiniz hizmetin adına tıklayın veya dokunun.

- Bu hareketler hakkında görüşlerini bildir‘e tıklayın veya dokunun.

- Şikayet sebebinizi seçin.

VERİLERİ HESABINIZDAN NASIL SİLEBİLİRSİNİZ?

Facebook ayrıca kullanıcılara kendileriyle ilgili toplanan verileri hesabından silmelerine de izin veriyor. Geçmiş çevrimiçi hareketlerinizin görmekte olduğunuz reklamları etkilemesini engellemek için Ayarlar → Facebook Bilgilerin → Facebook’un Dışındaki Hareketler’e gidin ve Geçmişi Temizle‘ye tıklayın.

Facebook’un belirli bir siteden aldığı verilerinizi kendi veri dosyasına eklemesini durdurmak için ise şu yolu takip etmek gerekiyor:

- Ayarlar → Facebook Bilgilerin → Facebook’un Dışındaki Hareketler → Facebook’un Dışındaki Hareketleri Yönet‘e gidin.

- Listeden internet sitesinin adına tıklayın veya dokunun ve açılan pencereden [internet sitesinin adı]’dan gelecekteki hareketleri kapat‘a tıklayın.

- Kapat seçeneğine tıklayın veya dokunun.

‘TOPLANAN VERİLER AKLINIZI BAŞINIZDAN ALABİLİR’

İnternet siteleri ve uygulamaların, Facebook ile bilgi paylaşımı yapmak için “Facebook ile oturum aç” butonundan analiz araçlarına kadar çeşitli sosyal medya araçlarını kullandığına dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, yayınladığı blog yazısında, konuyla ilgili olarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu sağlayıcılardan bazılarını Facebook’un Dışındaki Hareketler sayfasından görebilirsiniz. Sağlayıcıların tam listesini görmek için Facebook’un Dışındaki Hareketleri Yönet‘e tıklayın veya dokunun. Toplanan verilerin bu kadar büyük ölçekte olması aklınızı başınızdan alabilir. Listede ziyaret ettiğinizi bile hatırlamadığınız bir internet sitesini görebilirsiniz çünkü o site aslında internette bir arama yaparken sadece kazara tıklamış olduğunuz bir sitedir.”