AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 217,50 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugün 174,78 dolara kadar gerileyerek yüzde 19,6 düşüş gösterdi.
Şirketin piyasa değeri de bu süre içinde 621 milyar dolardan 499 milyar dolara kadar gerileyerek 122 milyar dolar azalmış oldu.
Böylece, Facebook'un piyasa değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in serveti bu süre içerisinde yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara geriledi.
GELİR BEKLENTİLERİN ALTINDA
Facebook'un hisselerindeki sert düşüş, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından geldi.
Dün New York borsasının kapanmasının ardından açıklanan bilanço rakamlarına göre, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde 13,23 milyar dolar gelir elde etti. Piyasa beklentisi firmanın bu yılın nisan-haziran döneminde 13,24 milyar dolar gelir elde etmesi yönündeydi.
Ayrıca, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde reklam gelirlerinden 13,04 milyar dolar elde ederken, buna yönelik piyasa beklentisi ise 13,16 milyar dolardı.
Bilanço verilerine göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı Avrupa'da bu yılın ilk çeyreğinde 282 milyon iken, yılın ikinci çeyreğinde 279 milyona geriledi.
ABD ve Kanada'daki kullanıcı sayısı da söz konusu dönemde 185 milyonla sabit kalırken, bu bölgede kullanıcı sayısında artış görülmemesi yatırımcıları tedirgin etti.
VERİ SIZINTISI SKANDALI
Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmasına dikkati çeken analistler, veri sızıntısı skandalının Facebook'un reklam gelirleri ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini belirtti.
Uzmanlar, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için Rusya merkezli şirketlerin Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullanmasının da şirketin reklam gelirlerini ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini vurguladı.
Facebook'un bilançosunun açıklanmasının ardından Zuckerberg, dün hissedarlar ve yatırımcılarla yaptığı konferans bağlantısında, Avrupa'da internet kullanıcılarının kendi verileri üzerindeki kontrolünü artıran Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesine (GDPR) işaret ederek, "GDPR bizim endüstrimiz için önemli bir andı. Avrupa'da aylık faaliyetlerde düşüş gördük." ifadelerini kullandı.
Zuckerberg, konferans bağlantısında, "Brezilya, Hindistan ve Avrupa Birliğinde gelecek 18 ay süresince yapılacak seçimler Facebook için gerçek sınavlar olacak." yorumunu yaptı.
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