Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan Alemdar ailesi son yolculuğuna uğurlanıyor. Kartal'da çöken binada enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişinin cenazeleri Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Aile yakınları cenazelerin başında gözyaşı döktü. Tabutların üzerine sarılan yakınları uzun süre sakinleştirilemedi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi. "Kaybettiğimizin vatandaşımızın sayısı 17 oldu." diyen Bakan Koca, yaralılara ilişkin şu bilgileri verdi: "Bizim şu an takip ettiğimiz 13 hastamız var. Bu hastaların 7'si yoğun bakımda takip ediliyor. Bir hastamızı da taburcu etmiştik. Bu 7 hastadan 2'sinin durumu ciddi. Bir de Havva kızımız var. Havva'nın durumunu düne göre biraz daha iyi gördük ama ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Tayyip'in (Mahmut Alemdar) durumu da düne göre daha iyi ve iletişim kurulabilir durumda. Genel durumunu da iyi gördüğümüz bir pozisyonda."