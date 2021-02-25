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Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu Toplantısı kararları

Bilim Kurulu Toplantısı başladı. Milyonlarca vatandaşımızın gözü kulağı alınacak kararlara çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak. Peki Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Yasaklar kalkıyor mu?

Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Yasaklar kalkıyor mu? Bilim Kurulu Toplantısı kararları

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Korona virüsü kısıtlamaların kademeli ve bölgesel olarak kaldırılması gündemde... Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili ihtimaller gündemin ilk sıralarda yer alırken gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

1 Mart 2021'de itibaren il bazında normalleşme başlıyor. Koronavirüs aşılama sürecinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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