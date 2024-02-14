Evlilik kredisi başvuruları başladı! İşte 150 bin TL'lik faizsiz kredinin şartları
Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi uygulamasına dair detaylar belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat itibarıyla alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte yeni evlenecek çiftler için evlilik kredisi hakkında merak edilenler...
Evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Faizsiz evlilik kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir ve yaş sınırı var mı? İşte evlilik kredisi ile ilgili sorular ve yanıtları...
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınacak.
150 BİN TL'LİK FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; faizsiz evlilik kredisi için ilk etapta sadece deprem bölgesinde oturan vatandaşların başvurusu alınacak. Başvurular; Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlayacak. Faizsiz evlilik kredisi önümüzdeki dönemlerde tüm Türkiye'de uygulanacak.
Evlilik kredisinin başka bir şartı ise gelir düzeyi. Kredi almak isteyen çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.
Bununla beraber, nikah tarihi ile ilgili de bir kriter belirlenmiş durumda. Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?
Bakan Göktaş, faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceğini belirtti. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.