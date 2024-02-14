Evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Faizsiz evlilik kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir ve yaş sınırı var mı? İşte evlilik kredisi ile ilgili sorular ve yanıtları...