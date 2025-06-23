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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fakir'e 26 milyon TL rekabet cezası - İş-Yaşam Haberleri

        Fakir'e 26 milyon TL rekabet cezası

        Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri firmasına uzlaşma sonucunda, 26 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:03
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        Fakir'e 26 milyon TL rekabet cezası
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediğini, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek, topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti.

        Fakir Elektrikli Ev Aletleri, soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu tercih etti.

        Bu kapsamda, verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 26 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma sonlandırıldı.

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