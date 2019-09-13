Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk ederken Radamel Falcao, taraftarını sevindirdi!
Sarı-kırmızılı camianın aylarca beklediği Kolombiyalı yıldız, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giyerken rakip fileleri de havalandırdı.
38. dakikada gelişen atakta Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Falcao ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.
Radamel Falcao böylece Galatasaray kariyerine golle başlamış oldu. Kolombiyalı yıldızın golünden sonra Türk Telekom Stadı'nda büyük sevinç yaşandı.
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