Farense - Benfica maçı için geri sayım başladı. Sezonun ilk yarısına hızlı bir giriş yaparak Portekiz Ligi’nde çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistle skora katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansı ile taraftarların odağındaki isim olmuştu. Zorlu mücadele öncesinde Farense - Benfica maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Kupası Benfica maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?" İşte detaylar...