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        Haberler Yemek Yapma Farklı alternatif arayanlara: Tavuk fajitalı salata tarifi

        Farklı alternatif arayanlara: Tavuk fajitalı salata tarifi

        Her gün aynı salatayı yapmaktan sıkıldınız ve hafif ama daha özgün bir tarif arıyorsanız tavuk fajitalı salata tarifi tam size göre! İşte, sizin için tavada kızartılmış sebzelerle harmanlanmış tavuk fajita tarifi...

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        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:53
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        Canınız hem tavuk hem de salata çekiyor olabilir. Böyle durumlarda hem sağlıklı hem de doyurucu olan bir tarif denemek ister miydiniz? Tavada kızartılmış sebzeler ve tavuktan oluşan bu salata yeni favoriniz olabilir. İşte, yapılışına dair detaylar...

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        TAVUK FAJİTALI SALATA MALZEMELERİ

        Sosu için:

        5 yemek kaşığı limon suyu

        1 yemek kaşığı hardal

        2 yemek kaşığı bal

        2 diş sarımsak

        Yarım su bardağı zeytinyağı

        Yarım çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı tuz

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        Salata için:

        2 tavuk göğsü

        1 küçük soğan

        1 sarı biber (yeşil biber de kullanabilirsiniz)

        1 kırmızı biber

        Yarım çay kaşığı tuz

        1 çay kaşığı kimyon

        2 diş sarımsak

        1 kutu konserve fasulye, suyu süzülmüş ve durulanmış

        1 adet avokado

        1 top marul

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        Bir ölçü kabında veya derin bir kavanozda limon suyu, hardal, bal, sarımsak, yağ, kimyon ve tuzu birleştirin. Bir blender ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

        Keskin bir bıçakla tavuk göğsünü düzleştirip daha düzgün hale getirin. Çektiğiniz sosun yarısını tavuk göğsünün üzerine marine olarak dökün. Bir kaba alın ve tavuğu 30 dakika veya 1 saate kadar buzdolabında dinlendirin.

        5

        1 yemek kaşığı sıvı yağı yapışmaz bir tavada orta ateşte 1 dakika ısıtın. Marine edilmiş tavuk göğsünü birer birer ekleyin ve arkalı önlü pişene kadar kızartın. Soğan ve biberleri jülyen şekilde doğrayın.

        Bir yandan da sarımsağı ince ince kıyın. Tavuklar piştikten sonra tavukları bir kenara alın ve tavaya hazırladığınız soğanla biberleri ekleyin. Tuz ve kimyonu bu aşamada serpebilirsiniz.

        6

        Sebzeler yumuşayana kadar 4-6 dakika soteleyin. Kıyılmış sarımsağı ekleyin. 1 dakika kadar pişirmeye devam edin.

        Süzülmüş ve yıkanmış fasulyelerinizi üzerine ekleyin. Fasulyeler ısınıncaya kadar 1-2 dakika pişirin. Sebzeleri ve fasulyeleri ocaktan alıp bir kenara bırakın.

        7

        Bir kenara aldığınız tavuğu şeritler halinde dilimleyin ve tekrar bir kenara alın. İnce uzun dilimlediğiniz avokadonun üzerine biraz taze limon suyu sıkın.

        Marulları doğrayın ve geniş bir salata tabağına koyun. İsteğinize göre kalan sosu üzerine gezdirin. Marulla karıştırın.

        8

        Hazırlamış olduğunuz biberleri, soğanı ve fasulyeyi de ekleyip karıştırın. Üstüne tavuk ve avokadoyu da ekleyin.

        Bu aşamada dilerseniz tekrar sos dökebilirsiniz. Ayrıca, isteğe bağlı olarak yanında tortilla cipsi ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Wyse Guide

        Fotoğraf kaynak: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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