Farklı bir atıştırmalık arayanlar için: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır sarımsaklı patates halkası tarifi
Birçok şekilde pişirilebilen patates, çoğu insanın severek tükettiği bir yiyecektir. Bununla birlikte klasiklerden sıkılanlar akşam için atıştırmalık farklı bir alternatif arayabilirler. Böyle durumlarda hazırlayabileceğiniz sarımsaklı patates halkası ise tam size göre olabilir. İşte, sizin için sarımsaklı patates halkası tarifi!
Yüksek miktarda potasyum içeren patatesin vücuda birçok faydası vardır. Sağlıklı bir yiyecek olan patates aynı zamanda çok lezzetli bir alternatif olduğundan patatesli yiyecekler ise birçok insanın favorisidir. İşte, bu alternatiflerden olan sarımsaklı patates halkasının yapılışı...
SARIMSAKLI PATATES HALKALARI
MALZEMELER:
2 adet büyük boy patates
50 gram yeşil soğan
20 gram tereyağı
2 yemek kaşığı kıyılmış sarımsak
100 mililitre su
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı mısır nişastası
Patatesleri yıkayın ve dışlarını soyun. Sonra patatesleri küp küp doğrayın ve bir kaba alın.
Kabın üzerine streç film serin ve mikrodalgada 700 watt ayarında 7 dakika pişirin. Eğer mikrodalganız yoksa bir tencerede patateslerinizi haşlayabilirsiniz.
Bu sırada yeşil soğanınızı yıkayın ve ince ince doğrayın. Haşlanan patateslerinizi sıcakken iyice ezin.
Bir tava çıkartın ve içerisinde tereyağını eritin. Üzerine sarımsağı ekleyip tereyağında soteleyin. Soteledikten sonra üzerine su ekleyip karıştırın.
Kıvam alınca tuzunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu sırada ununu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Patates püresi kıvamında yoğunlaşınca üzerine patates püresini de ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
Bu aşamada tencerenin altını kapatın ve patates püresi harcınızı bir borcama alın.
Borcama patatesinizi yayın ve içerisine mısır nişastası ekleyin. Üzerine yeşil soğanınızı da ekleyin ve hepsini birbiriyle harmanlayın.
Karışan patatesinizi tezgaha alın ve oklava yardımıyla yuvarlak biçimde açın.
Açtığınız harcı yuvarlak bir kalıpla veya bardak ağzıyla şekillendirin.
Harcın her yerini böldükten sonra ortalarında da delik açıp soğan halkası şekli verin.
Tamamını şekillendirdikten sonra önceden ısıttığınız yağın içine halkalarınızı atın ve kızartın.
Rengi sararınca yağdan alın ve bir tabağa aktarın. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Delicious Day
Fotoğraf kaynakları: YouTube