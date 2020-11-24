Faruk Çeliker ve Baran Kılkıl'dan "Üz Beni" - Magazin haberleri

"Üz Beni" yayında 0:00 / 0:00

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Faruk ve Baran, her yeni çalışmalarında yenilikçi soundları ile pop müziğin yıkılmaz duvarlarını hedef alıyor ve yarattıkları yeni müziğin temsilciliğini üstleniyor.

"Üz Beni" teklisinde akustik enstrumanlar ve elektronik altyapıları ile sözlerdeki hüznü, isyanı dinleyiciye daha güçlü yansıtıyor. Bu hüzün, yaşanmışlıkların dışavurumu olurken, arka planda dönen müzik kompozisyonu, bu dışavurumun etkilerini arttırıyor.

Faruk'un vurucu sözleri ve vokalı; Baran'ın altyapıya yenilikçi dokunuşlarıyla müzikte yeni bir dönem hedefliyor. Sanatçılar 2020 yılı bitmeden "Unut Hadi" ve "Üz Beni" teklilerinin devamı olan "Derinde" adlı çalışmalarını ve bu konseptin akustik versiyon videolarını da duyurmayı planlamakta.