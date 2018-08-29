Faruk K, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. İş görüşmesine geldiğini belirten şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, son yıllara yapılan müzikleri eleştiren Faruk K, Sertab Erener’in “Atarlı, giderli saçma sapan şarkı sözlerini midem kaldırmıyor” sözlerine destek vererek, "Bu dönemde bir takım şeyler değişti. 90’lardaki şarkılar, o kalitede sanatçılar var mı? İçi boş, ona atar buna gider. Yatmalık, kalkmalık şarkılar bunlar. O yüzden eskisi gibi iyi şarkılar çıkmıyor. Çıksa bir ivme kazacağız. Türkiye’deki o kadar değerli seslerin birçoğu yok. Mesela bir Zeynep Dizdar. Ajda Pekkan’a rakip gösterilen kadın. İnanılmaz hitler yapmış hala yapıyor ama dinleyicisini bulamıyor. Bu durum iki jenerasyonun üst üste değişmesinden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

"CİNSELLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Şimdiki şarkıların cinselliği çağrıştırdığını belirten Faruk K, “Şarkılar cinsellikten başka bir şey değil. Kadınların söylediği erkekleri yatağa atmak, erkeklerin söylediği de kadınları bir şekilde erkeklerin koynuna çekmek. Bu tip şarkılar olur mu? Atilla Özdemiroğluları, Melih Kibarlar, Garo Mafyanlar rahmetli olanların kemikleri sızlıyordur. Bir zamanlar ‘Honki Ponki’ şarkı yaptım diye beni duvardan duvara vurdular. Şimdi 'fenomen senmişsin' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"SARHOŞ EĞLENDİRİYORLAR"

Bu dönemde Tarkan’ın bile şarkı yapmakta zorlandığını ifade eden Faruk K. “İrem Derici’yi çok beğeniyorum ama son yaptığı şarkı hiçbir şey ifade etmiyor. Ne aşk var, ne toplumsal bir mesaj var. Millet kulüplerde, after partilerde artık sarhoş eğlendiriyor. Alıyor 15-20 bin lira, sonra 'sanat yaptım' diyor” şeklinde konuştu.

"TOPLU İNTİHARLAR BAŞLAR"

Yeni kuşak sanatçıları egolu olmakla suçlayan Faruk K, “Biz o kadar keyifli ve saygın bir dönemden geldik ki şimdikiler burnundan kıl aldırmıyor. Yakında toplu intiharlar başlamazsa ben de Faruk değilim. O kadar ego, o kadar hava... Zannediyorlar ki hep böyle devam edecek. Çok şükür zamanında bir apartman dikdik" dedi.

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