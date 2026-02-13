Faruk Sabancı ile Sena Şener'den 'Gurbet'

Faruk Sabancı ile Sena Şener, Özdemir Erdoğan'ın 'Gurbet' isimli şarkısını yeniden yorumluyor. Söz ve müziği Özdemir Erdoğan'a ait olan, 'Sevmemeliyiz' ve 'Porselen Kalbim' gibi şarkılarıyla tanınan Sena Şener'in vokalinin Faruk Sabancı'nın elektronik altyapılarıyla buluştuğu şarkı, bugün müzikseverlerle buluştu.

Şarkının fotoğraf ve video çekimleri, yönetmen Çağla Çağlar imzası taşıyor. Çekimler, 1970'ler ve 1980'lerin ruhunu yansıtan özel bir atmosferde gerçekleştirildi. Dönemin estetiğini taşıyan sahneler, 'Gurbet'in hikâyesini sinematografik bir tarzda yansıtıyor.