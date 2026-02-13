Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Faruk Sabancı ile Sena Şener'den 'Gurbet'

        Faruk Sabancı ile Sena Şener'den 'Gurbet'

        DJ Faruk Sabancı ile şarkıcı Sena Şener, Özdemir Erdoğan'ın eserlerinden 'Gurbet' şarkısı için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 15:27 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gurbet'te buluştular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Faruk Sabancı ile Sena Şener, Özdemir Erdoğan'ın 'Gurbet' isimli şarkısını yeniden yorumluyor. Söz ve müziği Özdemir Erdoğan'a ait olan, 'Sevmemeliyiz' ve 'Porselen Kalbim' gibi şarkılarıyla tanınan Sena Şener'in vokalinin Faruk Sabancı'nın elektronik altyapılarıyla buluştuğu şarkı, bugün müzikseverlerle buluştu.

        Şarkının fotoğraf ve video çekimleri, yönetmen Çağla Çağlar imzası taşıyor. Çekimler, 1970'ler ve 1980'lerin ruhunu yansıtan özel bir atmosferde gerçekleştirildi. Dönemin estetiğini taşıyan sahneler, 'Gurbet'in hikâyesini sinematografik bir tarzda yansıtıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasapta elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

        Tekirdağ'da çalıştığı kasapta elini kıyma makinesine kaptıran E.G. adlı kadın yaralandı. E.G., kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürüldü. (DHA)

        #Faruk Sabancı
        #Sena Şener
        #gurbet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi