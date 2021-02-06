Ünlü müzisyen Faruk Tınaz, bu akşam İbo Show'un konuğu oluyor. Uzun bir zaman sonra televizyon ekranlarında yerini alan Faruk Tınaz'ın hayatı merak ediliyor. Faruk Tınaz kaç yaşında? Faruk Tınaz kimdir, nerelidir? İşte Faruk Tınaz hakkında merak edilen detaylar...
FARUK TINAZ KİMDİR?
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.
Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.
FARUK TINAZ'A AİT ALBÜMLER
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012
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