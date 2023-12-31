Fas açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada deniz güçlerinin, ülkenin güneybatısındaki Dahile kenti açıklarında 44 düzensiz göçmeni taşıyan bir botu durdurduğu ifade edildi.

Yine aynı bölgede 67 kişiyi taşıyan bir başka botun daha durdurulduğu aktarılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi.

Botların İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na gitmek için yola çıktığı ifade edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin ilk yardım müdahalesinin ardından Dahile sahilinde güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

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