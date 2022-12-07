MELILLA VE CEUTA ŞEHİRLERİ...

Fas ile İspanya arasındaki siyasi çekişmeler ise günümüzde de hala etkisini sürdürüyor. Fas sınırları içinde yer alan İspanya'nın özerk bölgeleri Melilla ve Ceuta şehirleri, iki ülke arasında zaman zaman sorunlar yaşanmasına neden oluyor.