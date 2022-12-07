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Fas için bir galibiyetten daha fazlası!

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, destansı bir hikaye yazmaya devam ediyor. Kuzey Afrika ekibi, yıllardır gölgesinde kaldığı, zaman zaman sorunlar yaşadığı ve 1 milyona yakın vatandaşının bulunduğu komşusu İspanya'yı son 16 turunda devirerek çeyrek finale yükseldi. Fas'ın elde ettiği bu zafer, ülke için bir galibiyetten daha fazlasını ifade ediyor...

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  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, devleri dize getirmeye devam ediyor.
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    İlk olarak Belçika, Hırvatistan ve Kanada'yla birlikte yer aldığı F Grubu'nda 7 puan toplayıp lider olarak son 16'ya yükselen Kuzey Afrika ekibi, birçok vatandaşının yaşadığı Belçika'yı grupta yenerek tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Son 16 turunda ise bu kez rakip dünya devi İspanya'ydı... Fas, büyük bir sürprize daha imza atarak penaltı atışlarıyla İspanyollar'ı da elemeyi başardı.
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Fas'ın İspanya'ya karşı elde ettiği bu zafer, Faslılar için bir galibiyetten fazlasını ifade ediyor. 
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Cebelitarık Boğazı'nın ayırdığı Fas ile İspanya, coğrafi, siyasi ve kültürel açıdan yıllardır birbirleriyle oldukça yakın ilişkiler içinde oldu. 

     
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Faslı göçmenler, yaklaşık 1 milyona yakın nüfusuyla İspanya'da oldukça kalabalık bir topluluğa sahipler. 
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    MELILLA VE CEUTA ŞEHİRLERİ...

    Fas ile İspanya arasındaki siyasi çekişmeler ise günümüzde de hala etkisini sürdürüyor. Fas sınırları içinde yer alan İspanya'nın özerk bölgeleri Melilla ve Ceuta şehirleri, iki ülke arasında zaman zaman sorunlar yaşanmasına neden oluyor. 
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Öte yandan Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 oyuncusundan sadece 12'sinin Fas doğumlu olması dikkat çekiyor. 
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Kadroda 4 Hollanda, 4 Belçika, 2 İspanya, 2 Fransa ve 1'er de İtalya ve Kanada doğumlu oyuncu yer alıyor.  
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    MADRİD DOĞUMLU HAKIMI, İSPANYA'YI YIKTI!

    İspanya'yı yıkan son penaltı golünü kaydeden Faslı yıldız Achraf Hakimi'nin Madrid'de doğup büyümesi de ilginç detaylardan biri olarak öne çıkıyor. 
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    24 yaşındaki sağ bek, Real Madrid altyapısının dünya futboluna sunduğu bir yetenek. Bu arada kaleci Munir de İspanya özerk bölgesi Melilla doğumlu...
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    İSPANYA'DA FAS BAYRAMI!

    İspanya'da yaşayan Faslılar, milli takımlarının elde ettiği zaferi İspanya şehirlerinde doyasıya kutladı. 

     
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    Başta Barcelona, Murcia ve Cartagena olmak üzere birçok İspanya şehrinde Faslı futbolseverler ellerinde bayraklarla sokaklara çıkıp çeyrek final sevinci yaşadı. 
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

    TARİHE GEÇEN FOTOĞRAF!

    Bu arada İspanya galibiyetinin ardından Faslı futbolcuların topluca secdeye yattıkları anın görüntüsü, dünyada gündem oldu.  
  • Fas'tan tarihi galibiyet! İspanya'da 1 milyon kişi sokağa döküldü... - Dünya Kupası haberleri

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