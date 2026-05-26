Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fas'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        Fas'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        Fas Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Sofyan Amrabat da milli davet aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 23:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amrabat Dünya Kupası kadrosunda!

        Fas Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

        Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin açıkladığı kadroda, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri ve Hakim Ziyech yer almadı.

        Fas, turnuvada C Grubu'nda Brezilya, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

        Fas'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat).

        Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM).

        Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Ayyoub Bouaddi (Lille).

        Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland).

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas- Pusat-Özen Barajı'nda 18 yıl sonra dolusavaktan su aktı

        SİVAS'ta son dönemde etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte, kent merkezinin içme suyunu sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Pusat-Özen Barajı tamamen doldu. Maksimum su seviyesine ulaşan barajda, 2008 yılından bu yana ilk kez dolusavaktan su tahliyesi b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı