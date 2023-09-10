Fas'ta 7.0 büyüklüğünde deprem! 9 Eylül son depremler listesi
Son depremler listesi Fas'ta gece yarısı meydana ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası endişeyle takip ediliyor. Fas'tan peş peşe gelen acı haberlerin ardından 6 Şubat deprem felaketi sonrası aylardır artçı sarsıntıların devam ettiği Kahramanmaraş güne 3.9 büyüklüğünde depremle uyandı. İşte gözlerin çevrildiği AFAD ve Kandilli son depremler 9 Eylül tablosu...
Son depremler listesi 9 Eylül Cumartesi günü hem Fas'ta meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, hem de Kahramanmaraş'ta sabahın ilk saatlerinde meydana gelen ve paniğe neden olan deprem sonrası endişe ile takip ediliyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son dakika depmler 9 Eylül tablosu...
FAS'TA DEPREM FELAKETİ
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.
Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ GÜNE DEPREMLE UYANDI
Kahramanmaraş saat 03.20'de depremle sallandı. Kısa süreli paniğe neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan depremi 8.79 kilometre altında meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 9 Eylül tablosu: