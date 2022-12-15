Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesi Faslı futbolseverleri üzdü

ABONE OL
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa karşısında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesi Faslı futbolseverleri üzdü.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Maçı başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki meydan ve kafelerde takip eden Faslı taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber büyük hüzün yaşadı.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Faslı taraftarlar yaşanan yenilgi ve üzüntüye rağmen tarihlerinde bir ilki gerçekleştirerek yarı final oynayan takımlarına teşekkür sloganları attı.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Sosyal medya üzerinden de takımlarına desteklerini sürdüren Faslı futbolseverler, Twitter’da "#MoroccoVsFrance" etiketiyle şükranlarını dile getiren paylaşımlar yaptı.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Fas takımının kupa umutları karşılaşmanın 5. dakikasında Theo Hernandez'in ve 79. dakikasında da Kolo Muani'nin attığı goller sonrası yarı finalde sona erdi.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan Fas, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri'nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıkmıştı.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Kırmızı yeşilli takım, çeyrek finalde yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz'le karşılaştı. Bu turda da başarısını sürdüren Fas, Portekiz'i Yusuf en-Nusayri'nin golüyle 1-0 yenerek ülke tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırmıştı.
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

    Fas cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük karşılaşması oynayacak.

     
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı
  • Fas’ın Dünya Kupası’na veda etmesi ülkede üzüntüyle karşılandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.