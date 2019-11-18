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Fast food restoranındaki evlilik teklifi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Güney Afrika'da bir gazetecinin, fast food restoranında evlilik teklifi yapan bir adamı aşağılaması üzerine sosyal medya ayağa kalktı. Gazeteci tepki toplarken birçok büyük firma çifte yardım teklifinde bulundu

Fast food restoranındaki evlilik teklifi

Güney Afrika’da bir adam sevgilisine fast food restoranında evlilik teklifinde bulundu. Kadın teklife 'evet' yanıtını verdikten sonra mutluluktan ağladı. Ancak internette paylaşılan görüntülerde, evlilik teklifinin bir gazeteci tarafından alay konusu olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Anele isimli Twitter kullanıcısı attığı mesajda "Güney Afrikalı adam o kadar fakir ki fast food restoranında evlenme teklifi ediyor. Kesinlikle klas bir hareket değil" dedi. Gazetecinin attığı bu tweet'e yüzlerce tepki geldi. Yorumların ardından paylaşımını silen Anele, hesabını da kilitledi.

Bunun üzerine fast food zinciri, videoya yanıt vererek çiftin bulunmasına olanak sağladı. Büyük markalar da çifte yardım edebilmek için sıraya girdi. 

Puma, Huawei, McDonald’s, Uber ve Audi gibi dünyaca ünlü markalar çifte yardım teklifinde bulundu. Puma çifte 680 dolarlık hediye çeki verdi. Huawei ise evlilik hazırlığındaki çifte iki adet telefon hediye etti. Ayrıca çiftin kredi borcu olan banka, 20 bin dolarlık borcunu sildi.

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