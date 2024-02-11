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        Haberler Dünya Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti - Dünya haberleri

        Fas’ta şiddetli yağış nedeniyle çöken binada 4 kişi hayatını kaybetti

        Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 04:04 Güncelleme: 11.02.2024 - 04:05
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        Fas'ta şiddetli yağış: 4 ölü
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        Fes Belediyesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dün akşam Fes'in eski şehir (Medine) bölgesindeki 3 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.” dedi.

        Enkaz altında kalan başkalarının da olduğunu ifade eden yetkili, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Yetkili, kentte cuma sabahından itibaren yağmurun şiddetini arttırdığını, binanın da bu nedenle çöktüğünü kaydetti.

        Öte yandan “alyaoum24” sitesinin haberinde ise cuma günü kuzeydeki Tanca kentine bağlı Malabata bölgesinde eski bir binanın bir kısmının kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı ve 29 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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