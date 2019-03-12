Ligde Fenerbahçe ile 15 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, kaleci Tolgahan Acar antrenman öncesinde muhabirden mikrofonu isteyerek, takım arkadaşı Fatih Aksoy ile röportaj yaptı.

Tolgahan'ın, ligin 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a attığı golü sorması üzerine Fatih, karşılaşma öncesi ettiği duaların faydasını gördüğünü belirtti.

Karşılaşma öncesinde takım arkadaşı Uğur Çiftçi ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan Fatih, "Uğur abiye, 'ilk maçım inşallah iyi oynarım ve golle süslerim' demiştim. Uğur abi de 'sen iyi oyna da golü boş ver' dedi. Bana karşı olan eleştirileri kapattığımı düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Fatih, "Fenerbahçe'nin durumu biraz sıkıntılı ama bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var. Yukarıyı yakaladık, orayı bırakmamamız lazım. İnşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.

Fatih, kaleci Tolgahan'ın "Takımda en sevdiğin arkadaşın ben miyim?" şeklindeki sorusuna ise "Tabii ki defans oyuncusunun en sevdiği insan kalecidir." diye yanıtladı.