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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in konuğu Özge Borak: İsteyen istediğini giyer

Bloomberg HT ekranlarının sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in son bölümündeki konuklarından biri de Özge Borak oldu. Ünlü oyuncu, son dönemde gerçekleşen tartışmalarla ilgili, "Kadınların ne giydiğine kimse karışmamalı, erkeklere de karışmamalı. İsteyen istediğini giyer. Kadın olmak bütün dünyada zor, ama birçok ülkeden daha önce seçme seçilme hakkı edinmiş bir toplum olarak bu halde olması üzücü" dedi

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in konuğu Özge Borak: İsteyen istediğini giyer
HABERTURK.COM

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' birbirinden renkli konuklar ve keyifli bir sohbetle Bloomberg HT ekranlarındaydı. Bu haftanın konukları oyuncu Özge Borak, müzisyen Buray, serbest dalış rekortmeni Birgül Erken ve sanatçı tasarımcı ve müzisyen Emre Yusufi oldu.

Özge Borak, oyunculuk serüvenini anlatırken son dönemde rol aldığı 'Dünya Yerinden Oynar' tiyatro oyunundan da bahsetti. Oyunla ilgili "Müzikli oyunlardan ve müzikallerden çok keyif alıyorum. Farklı bir çalışma şekli" dedi.

Son dönemde gerçekleşen tartışmalarla ilgili "Kadınların ne giydiğine kimse karışmamalı, erkeklere de karışmamalı. İsteyen istediğini giyer. Kadın olmak bütün dünyada zor, ama birçok ülkeden daha önce seçme seçilme hakkı edinmiş bir toplum olarak bu halde olması üzücü. Bu durumu düzeltmek için gereken mücadeleyi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Özge Borak, dalış yapmaktan da çok keyif aldığını belirterek, "Köpekbalığı fobim vardı. Havuza bile geceleri giremiyordum. Denizi çok seviyordum ama kıyıya paralel yüzüyordum. Bununla baş etmek için dalış eğitimi aldım. Sonra ilerlettim arama kurtarma dalgıcı oldum" diye konuştu.

Müzisyen Buray ise şarkıları ile renk kattığı gecede isminin hikayesini de paylaştı, "Dedemin ismiymiş. Bur Farsça ışık demekmiş. Buray, ay ışığı anlamına geliyor" dedi.

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